У Польщі перші добровольці з українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Заявки на приєднання до легіону подали вже понад 600 осіб.

Фото: Укрінформ Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Перша група добровольців зі складу українського легіону підписала контракти із Збройними Силами України.

Про це повідомив Укрінформ.

Процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні. Цей центр відкрили у жовтні.

Керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

Згодом добровольців привітали із вступом до ЗСУ.

Як зазначив представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.