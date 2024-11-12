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У Польщі перші добровольці з українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Заявки на приєднання до легіону подали вже понад 600 осіб.

Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ
Фото: Укрінформ
Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Перша група добровольців зі складу українського легіону підписала контракти із Збройними Силами України.

Про це повідомив Укрінформ. 

Процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні. Цей центр відкрили у жовтні. 

Керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь. 

Згодом добровольців привітали із вступом до ЗСУ. 

Як зазначив представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.

  • Український легіон створений цьогоріч у липні, після того як президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.
  • Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт або на визначений термін (три роки), або до завершення особливого періоду. 
  • Після підписання контрактів добровольців напрявляють на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу. Їх навчатимуть інструктори НАТО, а базовий курс підготовки за стандартами Альянсу триватиме 35 днів. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже в інших місцях.
  • Україна забезпечує добровольців Легіону військовою формою і медикаментами, а Польща надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання. Поки ще вирішують, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для його подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій.
  • Українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. Загалом подали заявки громадяни України, які живуть у 30 країнах світу. 
  • За словами Сибіги, за кордоном перебуває близько мільйона чоловіків призовного віку, з них 300 000 – в Польщі. 

  • Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що Польща зробила все для формування такого підрозділу, але бракує українських добровольців. 

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