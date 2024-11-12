Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
ГоловнаСвіт

Трамп підтвердив призначення Майка Волтца на пост радника з нацбезпеки

Волтц підтримує допомогу Україні, але виступає за жорсткий контроль за коштами і зброєю.

Конгресмен від Флориди Майк Волтц стане радником із національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа.

Цю інформацію підтвердив сам Трамп, передає CNN.

Політик підкреслив, що Волтц є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».

«Майк — перший «зелений берет», обраний до Конгресу, а раніше він служив у Білому домі та Пентагоні. Майк служив у армійських спецназівцях протягом 27 років, де він неодноразово брав участь у бойових діях, за що був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома за доблесть. Майк вийшов у відставку у званні полковника і є загальнонаціонально визнаним лідером у галузі національної безпеки, автором бестселерів...» – заявив Трамп.

Дружина Волтца ветеранка Джулія Нешейват раніше обіймала посаду радника з внутрішньої безпеки під час першої каденції Трампа.

  • На посаді радника конгресмен відповідатиме за орієнтування президента США у низці геополітичних конфліктів, серед яких - війна в Україні та протистояння Ізраїлю з Іраном та його проксі-групами.
  • Волтц виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies