Трамп підтвердив призначення Майка Волтца на пост радника з нацбезпеки

Волтц підтримує допомогу Україні, але виступає за жорсткий контроль за коштами і зброєю.

Конгресмен від Флориди Майк Волтц стане радником із національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа.

Цю інформацію підтвердив сам Трамп, передає CNN.

Політик підкреслив, що Волтц є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».

«Майк — перший «зелений берет», обраний до Конгресу, а раніше він служив у Білому домі та Пентагоні. Майк служив у армійських спецназівцях протягом 27 років, де він неодноразово брав участь у бойових діях, за що був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома за доблесть. Майк вийшов у відставку у званні полковника і є загальнонаціонально визнаним лідером у галузі національної безпеки, автором бестселерів...» – заявив Трамп.

Дружина Волтца ветеранка Джулія Нешейват раніше обіймала посаду радника з внутрішньої безпеки під час першої каденції Трампа.