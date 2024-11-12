Трамп підтвердив призначення Майка Волтца на пост радника з нацбезпеки

Конгресмен від Флориди Майк Волтц стане радником із національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа.
Цю інформацію підтвердив сам Трамп, передає CNN.
Політик підкреслив, що Волтц є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».
«Майк — перший «зелений берет», обраний до Конгресу, а раніше він служив у Білому домі та Пентагоні. Майк служив у армійських спецназівцях протягом 27 років, де він неодноразово брав участь у бойових діях, за що був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома за доблесть. Майк вийшов у відставку у званні полковника і є загальнонаціонально визнаним лідером у галузі національної безпеки, автором бестселерів...» – заявив Трамп.
Дружина Волтца ветеранка Джулія Нешейват раніше обіймала посаду радника з внутрішньої безпеки під час першої каденції Трампа.
- На посаді радника конгресмен відповідатиме за орієнтування президента США у низці геополітичних конфліктів, серед яких - війна в Україні та протистояння Ізраїлю з Іраном та його проксі-групами.
- Волтц виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї.