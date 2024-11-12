Президент Німеччини оприлюднив можливу дату дострокових парламентських виборів

Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оприлюднив дату дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба президента Німеччини.

Штайнмаєр прийняв сьогодні лідерів парламентських фракції з коаліції - Рольфа Мютценіха (СДПН), Брітту Гассельманн і Катаріну Дрьоге ("зелені"). Також Штайнмаєр прийняв лідера опозиційного ХДС Фрідріха Мерца.

Після зустрічі президент Німеччини привітав те, що парламентські фракції погодили голосування за вотум довіри уряду в Бундестазі 16 грудня.

Крім того, Штайнмаєр дав зрозуміти, що якщо парламент висловить недовіру федеральному канцлеру, президент швидко ухвалить рішення про розпуск парламенту.

Також Штайнмаєр вважає 23 лютого наступного року реалістичною датою нових виборів, і закликав парламентарів обговорити, які законодавчі пропозиції можуть бути реалізовані до виборів, аби забезпечити внутрішню та зовнішню безпеку Німеччини.