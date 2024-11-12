Президент Німеччини оприлюднив можливу дату дострокових парламентських виборів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оприлюднив дату дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.
Про це повідомила пресслужба президента Німеччини.
Штайнмаєр прийняв сьогодні лідерів парламентських фракції з коаліції - Рольфа Мютценіха (СДПН), Брітту Гассельманн і Катаріну Дрьоге ("зелені"). Також Штайнмаєр прийняв лідера опозиційного ХДС Фрідріха Мерца.
Після зустрічі президент Німеччини привітав те, що парламентські фракції погодили голосування за вотум довіри уряду в Бундестазі 16 грудня.
Крім того, Штайнмаєр дав зрозуміти, що якщо парламент висловить недовіру федеральному канцлеру, президент швидко ухвалить рішення про розпуск парламенту.
Також Штайнмаєр вважає 23 лютого наступного року реалістичною датою нових виборів, і закликав парламентарів обговорити, які законодавчі пропозиції можуть бути реалізовані до виборів, аби забезпечити внутрішню та зовнішню безпеку Німеччини.
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Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли він звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
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Тепер Шольц очолює уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду.
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Він готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри уряду до 15 січня.
- Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге. Вони вважають, що Шольц має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.