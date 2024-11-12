Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
ГоловнаСвіт

Президент Німеччини оприлюднив можливу дату дострокових парламентських виборів

Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Президент Німеччини оприлюднив можливу дату дострокових парламентських виборів
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оприлюднив дату дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба президента Німеччини.

Штайнмаєр прийняв сьогодні лідерів парламентських фракції з коаліції - Рольфа Мютценіха (СДПН), Брітту Гассельманн і Катаріну Дрьоге ("зелені"). Також Штайнмаєр прийняв лідера опозиційного ХДС Фрідріха Мерца.

Після зустрічі президент Німеччини привітав те, що парламентські фракції погодили голосування за вотум довіри уряду в Бундестазі 16 грудня.

Крім того, Штайнмаєр дав зрозуміти, що якщо парламент висловить недовіру федеральному канцлеру, президент швидко ухвалить рішення про розпуск парламенту.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також Штайнмаєр вважає 23 лютого наступного року реалістичною датою нових виборів, і закликав парламентарів обговорити, які законодавчі пропозиції можуть бути реалізовані до виборів, аби забезпечити внутрішню та зовнішню безпеку Німеччини.

  • Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли він звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.

  • Тепер Шольц очолює уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду.

  • Він готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри уряду до 15 січня.

  • Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге. Вони вважають, що Шольц має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies