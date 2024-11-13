Палата громад Британії проголосувала за позбавлення спадкових перів місця в парламенті

Опозиція вважає, що лейбористи прибирають тих, хто з ними не згоден.

Нижня палата британського парламенту схвалила ініційований керівною Лейбористською партією законопроєкт щодо ліквідації явища спадкових перів - отримання деякими представниками шляхетних родів місця у Палаті лордів від своїх батьків.

Як пише BBC, за відмову від такої практики проголосували 435 депутатів, проти були 73. Тепер документ має розглянути сама Палата лордів, де очікуються тривалі дебати.

Опозиційна Консервативна партія під час обговорення документа звинувачувала лейбористів у бажанні прибрати з парламенту критиків. 88 з 92 спадкових перів відверто симпатизують консерваторам.

Висловлювались і більш радикальні ідеї щодо реформування Палати лордів. Деякі депутати пропонували заборонити участь в ній англіканським єпископам, а Шотландська національна партія узагалі виступила з ініціативою розформувати цей орган, оскільки він не обирається народом і не відповідає сучасним демократичних принципам.