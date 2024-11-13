У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ГоловнаПолітика
Спецтема
Нова Країна

Павло Унгурян про результати виборів у США: «Працювати треба з кожним, хто виборов своє місце в обох палатах Конгресу»

«Американське суспільство дуже різне, і сьогодні в ньому є два великі світоглядні табори. Фактично результат виборів у США показує, що суспільство хитнулося в бік традиційного консерватизму, американської гегемонії. І ще треба розібратися, у цілому світі чи лише в Північній Америці. У бік такого капіталістичного підходу, на відміну від підходу вільного велферу й соціальної безконтрольної допомоги», — заявив під час дискусійної панелі «Нової країни» (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) колишній народний депутат, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян.

Павло Унгурян — представник так званої духовної дипломатії. Як вона працює, ми розповідали в одному з наших матеріалів. Зокрема, вона зіграла не останню роль у виділенні Україні пакету допомоги на $60 млрд від уряду США, фактично схиливши на наш бік спікера-республіканця Майка Джонсона. Тож із ситуацією в Сполучених Штатах колишній нардеп обізнаних з перших вуст. Наводимо його бачення того, що означає для України обрання Трампа, зміцнення республіканців у Конгресі та як з ними працювати українській владі.

Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат
Фото: Макс Требухов
Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Чому почалася риторика про «втрату апетиту» до фінансування України (про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. — Ред.)? Тому що цей пакет на 61 мільярд використовують вкрай повільно й не зовсім ефективно. Будьмо відвертими.

Як могло статися так, що три голови комітетів: республіканці Майк Роджерс, Майк Тернер, Майк Маккол — писали листи, щоквартально тиснучи на Білий дім швидше використовувати (виділені кошти. — Ред.), давати більше далекобійних ракет. І взагалі, коли я був у Мілуокі на конвенції Республіканської партії, мене запитали, де ми в цьому законі про виділення коштів заклали хоч одне обмеження використовувати зброю на території Росії? Цього немає в законі. На що спирається Білий дім?» — розповів Унгурян.

За його словами, склалася парадоксальна ситуація, коли республіканці тиснуть на демократів, щоб ті пришвидшували надання допомоги.

Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат
Фото: Макс Требухов
Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Чому? Тому що все затягується (війна в Україні. — Ред.). Із листопада до квітня Білий дім фактично шантажував Палату представників і казав, що ви не голосуєте, тому в Україні все затягується. Окей, проголосували. Чому знову затягується? Тому що хтось ухвалив рішення капілярно виділяти кошти, капілярно визначати цілі тощо. І тому сьогодні настав час швидких рішень», — каже екснардеп.

«Я так розумію, що президент України обговорював можливий варіант швидких рішень з обома кандидатами на той момент і з чинним президентом. Тому сьогодні я трактую ці слова про «втрату апетиту» як не про втрату апетиту до підтримки України як такої, а до оцієї безконечної довгої війни на знищення. І отут нам потрібно бути практичними й по всіх каналах давати спільний меседж», — додав координатор християнської платформи українсько-американського партнерства.

При цьому він пригадав, що саме конгресмени-республіканці першими відвідали Україну, коли почалося повномасштабне вторгнення.

«Конгресмени, які в умовах відсутності посольства, безпекових заходів, протокольних служб їхали сюди, починаючи з першого-другого тижня війни, це були конгресмени-республіканці, глибоко віруючі люди, які їхали з гуманітарною допомогою, відвідати церкви. Ми зі Стівом Дейнсом, сенатором, потрапили на другий день у відкриту Бучу. Зараз Стів Дейнс очолює сенатський виборний комітет. Ми контактували — вони вже конструюють більшість у Сенаті. Він був першим, хто почав публічно тиснути повернути посольство (США до Києва. — Ред.), ще далеко до візиту Остіна і Блінкена, уже у квітні 22-го. Просто за покликом душі», — розповів Унгурян.

Тому, зазначає він, потрібно проаналізувати кожного, хто виборов своє місце в обох палатах Конгресу, і працювати з ними та їхніми округами.

Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат
Фото: Макс Требухов
Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«По-друге, нам потрібно прицілюватися й дивитися на тенденції, хто очолить ключові комітети в Палаті й Сенаті. Ці люди можуть серйозно впливати на погоду навіть у Білому домі. Нагадаю, Майкл Маккол — плюс по Україні, Майк Роджерс — плюс по Україні, Майк Тернер — плюс по Україні. До пропорцій у нас були питання, але мажориті і майнориті лідери були нормальні. Тут маємо зробити велику професійну роботу», — каже Унгурян.

Також він акцентує на тому, що у співпраці зі США слід зосереджуватися не лише на центральному, національному рівні дипломатії, адвокації, контактів, а й на регіональному.

«Національний рівень дійсно важливий, він визначальний, але ці вибори показали, що великою мірою перемога республіканців-традиціоналістів-консерваторів кувалася в низах. На жаль, ці низи були названі нехорошим словом (сміттям. — Ред.), і це зіграло свою роль. У відповідь Трамп приїхав на мітинг на сміттєвозі. Але про ці ось низи не треба забувати. Це локальне американське суспільство, з яким наші регіони, області, міста, райони мають будувати класні стосунки.

Чому ми започаткували п'ять років тому платформу українсько-американського партнерства? Для зв'язки регіонів. Мер плюс мер, госпіталь плюс госпіталь, поліція плюс шериф, бізнес-асоціація плюс бізнес тощо», — заявив координатор платформи українсько-американського партнерства.

Україна сьогодні є фронтиром у захисті всієї західної цивілізації та б'ється за це щодня — це той аргумент, який ми маємо продовжувати сьогодні доносити до американців, відзначає також Унгурян.

Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат
Фото: Макс Требухов
Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Якщо подивимося на тези, з якими республіканці вигравали, — це безконтрольна міграція на кордоні з Мексикою. А хто проходить через кордон з Мексикою? Нам важливо створювати продукт, який розкаже, що насправді величезний масив мігрантів — це інфільтрована росіянами й китайцями або їхніми проксі-режимами в Латинській Америці агентура проти США. Ті самі вороги», — відзначив екснардеп.

Те саме стосується й економіки, додає він.

«Хто блокує найдешевші морські шляхи? Хусити, які перекривають і б'ють по пароплавах. Хто за цим стоїть і постачає їм зброю?

Енергетика. Чому Росія сьогодні лідер і задає тон у ціноутворенні, а не Сполучені Штати?.. Роль Китаю і опосередкована підтримка ним Росії. Північна Корея… Тому тут нам потрібно створювати медіапродукт якісною англійською мовою, ставати українськими Карлсонами Такерами, вибачте, і давати цей продукт по цих больових точках людей, які масово проголосували», — зауважив керівник Руху молитовних сніданків.

І наостанок Павло Унгурян нагадав, що в США все-таки двопартійна система, й Демократична партія нікуди не ділася.

«Зараз там зроблять роботу над помилками, підросте покоління нових лідерів. Симпатичний мені Хакім Джеффріс. Підтягнеться молодь з Каліфорнії, Іллінойсу. Одночасно дивимося на Джейді Венса, Майка Джонсона, Ніккі Гейлі дуже симпатична. Майк Пенс по всіх штатах уже пропонує бачення Америки після Трампа, він це назвав проєктом «2028».

До речі, у цій Палаті вже точно два українці. Не лише Вікторія Анатоліївна (Спартц, не підтримала законопроєкт про надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. — Ред.). Від демократів заходить Юджин Відмен. Ми маємо вже двох етнічних українців, тому важливе завдання — спонукати нашу діаспору виховувати майбутніх лідерів», — зауважив Унгурян.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випускова редакторка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies