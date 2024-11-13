Павло Унгурян про результати виборів у США: «Працювати треба з кожним, хто виборов своє місце в обох палатах Конгресу»

Павло Унгурян — представник так званої духовної дипломатії. Як вона працює, ми розповідали в одному з наших матеріалів . Зокрема, вона зіграла не останню роль у виділенні Україні пакету допомоги на $60 млрд від уряду США, фактично схиливши на наш бік спікера-республіканця Майка Джонсона. Тож із ситуацією в Сполучених Штатах колишній нардеп обізнаних з перших вуст. Наводимо його бачення того, що означає для України обрання Трампа, зміцнення республіканців у Конгресі та як з ними працювати українській владі.

«Американське суспільство дуже різне, і сьогодні в ньому є два великі світоглядні табори. Фактично результат виборів у США показує, що суспільство хитнулося в бік традиційного консерватизму, американської гегемонії. І ще треба розібратися, у цілому світі чи лише в Північній Америці. У бік такого капіталістичного підходу, на відміну від підходу вільного велферу й соціальної безконтрольної допомоги», — заявив під час дискусійної панелі «Нової країни» (спільний проєкт LB.ua та EFI Group ) колишній народний депутат, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян.

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Чому почалася риторика про «втрату апетиту» до фінансування України (про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. — Ред.)? Тому що цей пакет на 61 мільярд використовують вкрай повільно й не зовсім ефективно. Будьмо відвертими.

Як могло статися так, що три голови комітетів: республіканці Майк Роджерс, Майк Тернер, Майк Маккол — писали листи, щоквартально тиснучи на Білий дім швидше використовувати (виділені кошти. — Ред.), давати більше далекобійних ракет. І взагалі, коли я був у Мілуокі на конвенції Республіканської партії, мене запитали, де ми в цьому законі про виділення коштів заклали хоч одне обмеження використовувати зброю на території Росії? Цього немає в законі. На що спирається Білий дім?» — розповів Унгурян.

За його словами, склалася парадоксальна ситуація, коли республіканці тиснуть на демократів, щоб ті пришвидшували надання допомоги.

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Чому? Тому що все затягується (війна в Україні. — Ред.). Із листопада до квітня Білий дім фактично шантажував Палату представників і казав, що ви не голосуєте, тому в Україні все затягується. Окей, проголосували. Чому знову затягується? Тому що хтось ухвалив рішення капілярно виділяти кошти, капілярно визначати цілі тощо. І тому сьогодні настав час швидких рішень», — каже екснардеп.

«Я так розумію, що президент України обговорював можливий варіант швидких рішень з обома кандидатами на той момент і з чинним президентом. Тому сьогодні я трактую ці слова про «втрату апетиту» як не про втрату апетиту до підтримки України як такої, а до оцієї безконечної довгої війни на знищення. І отут нам потрібно бути практичними й по всіх каналах давати спільний меседж», — додав координатор християнської платформи українсько-американського партнерства.

При цьому він пригадав, що саме конгресмени-республіканці першими відвідали Україну, коли почалося повномасштабне вторгнення.

«Конгресмени, які в умовах відсутності посольства, безпекових заходів, протокольних служб їхали сюди, починаючи з першого-другого тижня війни, це були конгресмени-республіканці, глибоко віруючі люди, які їхали з гуманітарною допомогою, відвідати церкви. Ми зі Стівом Дейнсом, сенатором, потрапили на другий день у відкриту Бучу. Зараз Стів Дейнс очолює сенатський виборний комітет. Ми контактували — вони вже конструюють більшість у Сенаті. Він був першим, хто почав публічно тиснути повернути посольство (США до Києва. — Ред.), ще далеко до візиту Остіна і Блінкена, уже у квітні 22-го. Просто за покликом душі», — розповів Унгурян.

Тому, зазначає він, потрібно проаналізувати кожного, хто виборов своє місце в обох палатах Конгресу, і працювати з ними та їхніми округами.

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«По-друге, нам потрібно прицілюватися й дивитися на тенденції, хто очолить ключові комітети в Палаті й Сенаті. Ці люди можуть серйозно впливати на погоду навіть у Білому домі. Нагадаю, Майкл Маккол — плюс по Україні, Майк Роджерс — плюс по Україні, Майк Тернер — плюс по Україні. До пропорцій у нас були питання, але мажориті і майнориті лідери були нормальні. Тут маємо зробити велику професійну роботу», — каже Унгурян.

Також він акцентує на тому, що у співпраці зі США слід зосереджуватися не лише на центральному, національному рівні дипломатії, адвокації, контактів, а й на регіональному.

«Національний рівень дійсно важливий, він визначальний, але ці вибори показали, що великою мірою перемога республіканців-традиціоналістів-консерваторів кувалася в низах. На жаль, ці низи були названі нехорошим словом (сміттям. — Ред.), і це зіграло свою роль. У відповідь Трамп приїхав на мітинг на сміттєвозі. Але про ці ось низи не треба забувати. Це локальне американське суспільство, з яким наші регіони, області, міста, райони мають будувати класні стосунки.

Чому ми започаткували п'ять років тому платформу українсько-американського партнерства? Для зв'язки регіонів. Мер плюс мер, госпіталь плюс госпіталь, поліція плюс шериф, бізнес-асоціація плюс бізнес тощо», — заявив координатор платформи українсько-американського партнерства.

Україна сьогодні є фронтиром у захисті всієї західної цивілізації та б'ється за це щодня — це той аргумент, який ми маємо продовжувати сьогодні доносити до американців, відзначає також Унгурян.

Фото: Макс Требухов Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат

«Якщо подивимося на тези, з якими республіканці вигравали, — це безконтрольна міграція на кордоні з Мексикою. А хто проходить через кордон з Мексикою? Нам важливо створювати продукт, який розкаже, що насправді величезний масив мігрантів — це інфільтрована росіянами й китайцями або їхніми проксі-режимами в Латинській Америці агентура проти США. Ті самі вороги», — відзначив екснардеп.

Те саме стосується й економіки, додає він.

«Хто блокує найдешевші морські шляхи? Хусити, які перекривають і б'ють по пароплавах. Хто за цим стоїть і постачає їм зброю?

Енергетика. Чому Росія сьогодні лідер і задає тон у ціноутворенні, а не Сполучені Штати?.. Роль Китаю і опосередкована підтримка ним Росії. Північна Корея… Тому тут нам потрібно створювати медіапродукт якісною англійською мовою, ставати українськими Карлсонами Такерами, вибачте, і давати цей продукт по цих больових точках людей, які масово проголосували», — зауважив керівник Руху молитовних сніданків.

І наостанок Павло Унгурян нагадав, що в США все-таки двопартійна система, й Демократична партія нікуди не ділася.

«Зараз там зроблять роботу над помилками, підросте покоління нових лідерів. Симпатичний мені Хакім Джеффріс. Підтягнеться молодь з Каліфорнії, Іллінойсу. Одночасно дивимося на Джейді Венса, Майка Джонсона, Ніккі Гейлі дуже симпатична. Майк Пенс по всіх штатах уже пропонує бачення Америки після Трампа, він це назвав проєктом «2028».

До речі, у цій Палаті вже точно два українці. Не лише Вікторія Анатоліївна (Спартц, не підтримала законопроєкт про надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. — Ред.). Від демократів заходить Юджин Відмен. Ми маємо вже двох етнічних українців, тому важливе завдання — спонукати нашу діаспору виховувати майбутніх лідерів», — зауважив Унгурян.