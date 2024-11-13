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"Схеми": донька і племінник нардепа Геннадія Касая купили в Дубаї нерухомість на $1 млн

Власниками елітної нерухомості вони стали в 2022-2023 рр. 

Геннадій Касай
Фото: pozitciya.com.ua
Геннадій Касай

Донька та племінник народного депутата, члена оборонного комітету Геннадія Касая купили під час повномасштабного вторгнення елітну нерухомість в ОАЕ. Йдеться про чотири квартири , загальна вартість який перевищує $1 млн, йдеться у розслідуванні "Схем".

Племінник депутата Олександр Касай – фігурант журналістського розслідування про закупівлю курток для військових за завищеною ціною. Він був одним зі співвласником компанії-постачальника, яка, за даними УП, продала форму невідповідної якості.

Олександр Касай між 2022 і 2023 придбав у Дубаї три квартири: за 237 000 доларів, за 329 000 доларів і за 202 000 доларів. Його двоюрідна сестра, Поліна Касай, також стала власницю апартаментів за 300 000 доларів. 

Дубай – популярне місце для придбання нерухомості, оскільки там не дуже ретельно перевіряють походження коштів та не розкривають дані про власників нерухомості. Підозрюваний у державній зраді ексрегіонал та експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв разом із сином, приміром, купили в Дубаї 19 апартаментів і приміщень у 2009-2018 роках. Журналісти нагадали, що Геннадій Касай був директором спортивного клубу "Мотор Січі". 

Перші апартаменти в Дубаї племеннік нардепа купив у квітні 2022 року. Того ж місяця квартиру придбала 22-річна на той момент донька нардепа Поліна. Потім Олександр Касай купив квартиру за майже 330 000 доларів – в один місяць з підписанням контракту Міноборони з турецькою компанією, де він був співвласником, на постачання військової форми на 27 млн доларів.

У 2023 Касай позбувся своїх акцій в скандальній фірмі. І за два дні після цього купив ще одні апартаменти в ОАЕ. 

У 2022 офіційні річні доходи Поліни не дозволяли їй купити квартиру не те що в Дубаї, а і в Україні. Сам нардеп і дружина за 2021-2022 роки заробили 1,5 млн гривень. Сума їх заощаджень майже не змінювалися. 

Поліна Касай скинула дзвінок від журналіста, коли почула, що вони хочуть запитати про походження коштів на квартиру. 

Олександр Касай, племінник-спорстмен, заробляв у складі гандбольної команди та як співвласник фірм, зокрема постачальника курток Міноборони. Зв'язатися з ним, аби розпитати про кошти, не вдалося. За даними журналістів, він виїхав за кордон. 

Сам же нардеп Геннадій Касай на прохання пояснити, звідки в племінника і доньки кошти, сказав:

"Я зараз нічого не можу пояснити. Якщо хочете – перетелефонуйте пізніше". 

Слухавку він потім не взяв, але на письмовий запит "Схем" відповів, що його племінник – "доросла самостійна людина зі своїм колом знайомств та інтересів". Запевнив, що він не розповідає про свої бізнес-проєкти. Стосовно доньки нардеп сказав, що вона живе окремо з 2019 року і заробляє власною справою.

Стосунок до контрактів між МО і фірмою племінника він заперечив. 

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