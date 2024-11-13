Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 10 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 12 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Дачному”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки, у Дачному поранено людину. У Покровську пошкоджені дитячий майданчик. Під вогнем Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків у Ямполі і 1 в Зарічному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 96 ракетами і дронами. ППО збила чотири ракети і 37 БпЛА. Ще десятки дронів локаційно втрачені.