На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
“За 12 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Дачному”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 листопада.
Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки, у Дачному поранено людину. У Покровську пошкоджені дитячий майданчик. Під вогнем Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків у Ямполі і 1 в Зарічному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 96 ракетами і дронами. ППО збила чотири ракети і 37 БпЛА. Ще десятки дронів локаційно втрачені.