Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули із дрона вибухівку на Берислав, постраждали дві жінки

Поранені перебувають у лікарні. 

Росіяни скинули із дрона вибухівку на Берислав, постраждали дві жінки
Фото ілюстративне

Сьогодні, 13 листопада, уранці окупанти атакували з БпЛА Берислав. Поранені дві жінки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через скидання вибухівки ворожим дроном постраждали двоє місцевих жительок. 

61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки та ампутацію пальця. У 43-річної потерпілої – вибухова травма, поранення голови та передпліччя. 

Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують меддопомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies