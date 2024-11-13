Росіяни скинули із дрона вибухівку на Берислав, постраждали дві жінки

Поранені перебувають у лікарні.

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Сьогодні, 13 листопада, уранці окупанти атакували з БпЛА Берислав. Поранені дві жінки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через скидання вибухівки ворожим дроном постраждали двоє місцевих жительок.

61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки та ампутацію пальця. У 43-річної потерпілої – вибухова травма, поранення голови та передпліччя.

Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують меддопомогу.