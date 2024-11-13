Росіяни скинули із дрона вибухівку на Берислав, постраждали дві жінки

Сьогодні, 13 листопада, уранці окупанти атакували з БпЛА Берислав. Поранені дві жінки.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через скидання вибухівки ворожим дроном постраждали двоє місцевих жительок.
61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки та ампутацію пальця. У 43-річної потерпілої – вибухова травма, поранення голови та передпліччя.
Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують меддопомогу.
- Упродовж минулої доби через російську агресію на Херсонщині 10 людей дістали поранення.