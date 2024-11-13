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Росіяни поранили десять мешканців Херсонщини

Окупанти поцілили у освітній заклад і пожежну охорону.

Росіяни поранили десять мешканців Херсонщини
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині 10 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Інженерне, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Антонівка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Гаврилівка, Шляхове, Миколаївка, Милове, Новокаїри, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, місцеву пожежну охорону; житлові квартали населених пунктів області. 

Зокрема пошкодили 5  багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу будівлю, складське приміщення та приватні автомобілі.

  • 12 листопада близько 16.00 російська армія вдарила по Зеленівці, через що постраждали п'ятеро людей. 
  • Згодом росіяни обстріляли ще два населені пункти області. 
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