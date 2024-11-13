Захисники ліквідували 1770 окупантів за добу

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1770 окупантів, 24 ворожі танки, 56 артилерійських систем та 49 бойових броньованих машин.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9300 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49) од,
- артилерійських систем – 20408 (+56) од,
- РСЗВ – 1249 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+3).
Дані уточнюються.