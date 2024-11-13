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Захисники ліквідували 1770 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила 714 380 солдатів.

Захисники ліквідували 1770 окупантів за добу

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1770 окупантів, 24 ворожі танки, 56 артилерійських систем та 49 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9300 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20408 (+56) од,
  • РСЗВ – 1249 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18798 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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