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Сьогодні у Кривому Розі оголосили День жалоби

Скорботу оголосили за загиблими від удару РФ мамою із дітьми. 

Сьогодні у Кривому Розі оголосили День жалоби
Наслідки удару
Фото: ДСНС у Telegram

Сьогодні, 13 листопада у Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими від удару РФ мамою із дітьми. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Сьогодні у Кривому Розі – День жалоби. За тими, кого вбили росіяни, атакувавши місто напередодні. Обірвали 4 життя – мами і трьох її дітей. Вічна пам'ять… Схиляємо голови… Співчуття рідним загиблих", – написав Лисак у телеграмі. 

  • Вчора у Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій напередодні вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей. Перед цим дістали тіло їхньої мами. 
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