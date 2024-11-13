Сьогодні у Кривому Розі оголосили День жалоби

Сьогодні, 13 листопада у Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими від удару РФ мамою із дітьми.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні у Кривому Розі – День жалоби. За тими, кого вбили росіяни, атакувавши місто напередодні. Обірвали 4 життя – мами і трьох її дітей. Вічна пам'ять… Схиляємо голови… Співчуття рідним загиблих", – написав Лисак у телеграмі.