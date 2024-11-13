Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Середино-Будська громада: ворог бив FPV дроном (1 вибух), з РСЗВ (7 вибухів) мінометів (12 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулась пожежа в 2 закладах торгівлі. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено 5 ударів БпЛА типу «Герань-2» (5 вибухів), внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Краснопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаки КАБом (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено 2 ракетних удари (2 вибухи).