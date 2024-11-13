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Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Середино-Будська громада: ворог бив FPV дроном (1 вибух), з РСЗВ (7 вибухів) мінометів (12 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулась пожежа в 2 закладах торгівлі. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено 5 ударів БпЛА типу «Герань-2» (5 вибухів), внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Краснопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаки КАБом (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено 2 ракетних удари (2 вибухи).

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