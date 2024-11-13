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У Броварському районі внаслідок атаки ворога горів склад, поранена людина

Чоловіку надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовився. 

У Броварському районі внаслідок атаки ворога горів склад, поранена людина
У Київській області внаслідок падіння уламків горів склад
Фото: ДСНС України в Telegram

У Київській області внаслідок російської атаки дронами і ракетами поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови.

Він у задовільному стані, медичну допомогу йому надали на місці. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. 

"На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована", – сказав він.

Наслідки атаки по області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки по області

Наслідки атаки по області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки по області

У ДСНС уточнили, що йдеться про Броварський район. 

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