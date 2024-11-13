У Броварському районі внаслідок атаки ворога горів склад, поранена людина

У Київській області внаслідок російської атаки дронами і ракетами поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови.
Він у задовільному стані, медичну допомогу йому надали на місці. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована", – сказав він.
У ДСНС уточнили, що йдеться про Броварський район.
- Сьогодні вранці ворог атакував регіон дронами і ракетами. ППО працювала не лише в області, а і в столиці. Це була перша комбінована атака на столицю за декілька місяців.