У Броварському районі внаслідок атаки ворога горів склад, поранена людина

Чоловіку надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовився.

У Київській області внаслідок російської атаки дронами і ракетами поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови.

Він у задовільному стані, медичну допомогу йому надали на місці. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована", – сказав він.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки по області

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки по області

У ДСНС уточнили, що йдеться про Броварський район.