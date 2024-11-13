Укренерго повідомило про обмеження потужності електропостачання для бізнесу і промисловості

Для побутових споживачів обмежень не буде.

На сьогодні, 13 листопада, для бізнесу та побутових споживачів запроваджують обмеження потужності енергопостачання.

Це пов'язано з короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації та суттєвим зменшення імпорту, пояснили в Укренерго. Обмеження діятимуть вдень.

"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані. Жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається", – йдеться у повідомленні.

Укренерго закликало раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового споживання. Бізнес закликали активніше імпортувати її для власних потреб.