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Укренерго повідомило про обмеження потужності електропостачання для бізнесу і промисловості

Для побутових споживачів обмежень не буде. 

Укренерго повідомило про обмеження потужності електропостачання для бізнесу і промисловості
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

На сьогодні, 13 листопада, для бізнесу та побутових споживачів запроваджують обмеження потужності енергопостачання.

Це пов'язано з короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації та суттєвим зменшення імпорту, пояснили в Укренерго. Обмеження діятимуть вдень.

"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані. Жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається", – йдеться у повідомленні. 

Укренерго закликало раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового споживання. Бізнес закликали активніше імпортувати її для власних потреб. 

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