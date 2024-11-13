ОВА: понад 90 дітей з сім‘ями підлягають евакуації з сіл Борівської громади Харківщини

Харківська ОВА оголосила про обв'язкову евакуацію дітей з населених пунктів Борівської громади.

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей з родинами з 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей з родинами з 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади.

За його словами, 93 дитини з сім‘ями підлягають евакуації з сіл Борівської громади.

Також ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.

Станом на сьогодні в цих населених пунктах залишається 2443 людини.

Всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів, зокрема ООН, в тому числі гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.