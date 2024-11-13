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​Ексзаступника мера Попасної заочно засудили до 8 років ув’язнення за колабораціонізм

Наразі зрадник перебуває у розшуку. Термін відбування покарання рахуватиметься з дати його затримання.  

​Ексзаступника мера Попасної заочно засудили до 8 років ув’язнення за колабораціонізм
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки судовий вирок за колабораційну діяльність отримав колишній заступник мера міста Попасна Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Весною 2022 року, коли місто штурмували російські загарбники, чиновник, прихильник Партії регіонів, відмовився від евакуації і добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Вже в липні він був призначений "заступником голови  адміністрації Попаснянського району ЛНР".

На цій "посаді" зрадник утримався до кінця серпня 2022 оку, а потім  працевлаштувався в окупаційній "адміністрації Первомайського району". У повністю зруйнованій Попасній росіяни свій "орган влади" ліквідували.

Суд визнав правопорушника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу та призначив покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна на користь держави.  Наразі зрадник перебуває у розшуку. Термін відбування покарання рахуватиметься з дати затримання.  

  • Місто Попасна було майже повністю зруйноване під час бойових дій у лютому-травні 2022 і окуповане росіянами з  травня 2022 року. 
  • За даними на 2018 рік у Попасній проживало більше 20 тисяч людей.
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