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На Житомирщині клірик УПЦ (МП) отримав підозру у виправдовуванні російської агресії

Слідство встановило, що після початку великої війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях.

На Житомирщині клірик УПЦ (МП) отримав підозру у виправдовуванні російської агресії
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України. 

Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як “громадянський конфлікт”, а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися. 

Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

Як встановило розслідування, клірик фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі “Фейсбук”.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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