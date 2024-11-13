На Житомирщині клірик УПЦ (МП) отримав підозру у виправдовуванні російської агресії

Слідство встановило, що після початку великої війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях.

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.

Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як “громадянський конфлікт”, а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.

Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

Як встановило розслідування, клірик фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі “Фейсбук”.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.