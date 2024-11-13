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В Україні з початку року 3 тютюнові компанії втратили ліцензії, вилучено товару та обладнання на 1 млрд грн

Загалом стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції відкрито 309 кримінальних проваджень, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків.

В Україні з початку року 3 тютюнові компанії втратили ліцензії, вилучено товару та обладнання на 1 млрд грн
Фото: БЕБ

З початку року детективи Бюро економічної безпеки України вилучили 16 ліній для виробництва сигарет, з них 5 ліній належали підприємствам, що мали відповідну ліцензію, однак виготовляли у томі числі й сигарети з підробленими марками акцизного податку або без них, повідомляє пресслужба БЕБ. 

Також, за матеріалами Бюро, були позбавлені ліцензії 3 тютюнові компанії. За зразками відібраними під час санкціонованих обшуків у найбільших легальних виробників сигарет призначено більше 30 експертиз, частина з яких триває.

Загалом стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції відкрито 309 кримінальних проваджень, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків.

Завдяки проведеним оглядам та обшукам з незаконного обігу тютюнових товарів вилучено майже 7,8 млн пачок сигарет, понад 300 тисяч кілограмів тютюну та 16 ліній з виробництва тютюнової продукції.

Орієнтовна вартість вилученого складає один мільярд гривень.

Також, за даними дослідницької компанії Kantar Україна, частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% до 14,6%.

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