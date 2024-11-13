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Спротив: на ТОТ півдня мігрантів змушують підписувати контракти з армією РФ

Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт.

Спротив: на ТОТ півдня мігрантів змушують підписувати контракти з армією РФ
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях півдня мігрантів з Центральної Азії змушують укладати контракти з армією РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Від початку повномасштабного вторгнення кремль завозив на ТОТ мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених росією будинків. Проте наразі через кризу будівельна галзуь у рф зупиняється, а мігрантам пропонують йти до лав армії ворога", — ідеться у повідомленні.

Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служити вони будуть у другій лінії. Однак фактично після цього їх відправляють на полігони розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють на "м'ясні штурми". 

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