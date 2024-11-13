ОВА: у Покровській громаді Донеччини залишається 246 дітей

У прифронтовій Покровській громаді Донецької області досі залишається 246 дітей, з Курахового та інших населених пунктів Курахівської громади всіх неповнолітніх евакуювали.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"У Покровській громаді залишається 17 тис. людей, 246 дітей. У Покровську 11 тис. людей і 49 дітей. Що стосується Курахового, 1300 людей залишаються в громаді й близько 700-800 людей у самому місті. Усіх дітей вивезли", — розповідає Філашкін.

Крім того, всіх дітей евакуювали і з населених пунктів, що розташовані нижче від Курахівського водосховища.

"Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому було 55 млн куб. м води. 20 млн куб. м витекли за межі Курахівського водосховища. Підтоплень населених пунктів немає, загрози для населення, що залишилося в тих маленьких селищах, теж немає. Дітей ми всіх вивезли завчасно", — повідомяє він.

Філашкін наголосив, що примусової евакуації з прифронтових громад немає, вона діє лише для сімей з дітьми, але поширюється на всю область.

"Є також випадки, коли батьки об'їзними шляхами заїжджають самі й завозять дітей у небезпечні місця. Також були випадки по Великій Новоселівці, і по Кураховому, і по Торецькій громаді теж. Провели відпрацювання з поліцією, Службою безпеки, щоб до лінії фронту не пускати людей з дітьми", — сказав він.

За добу з Донецької області з лінії фронту евакуювали 214 мирних жителів, зокрема десятьох дітей, а в тих, хто залишився в прифронтових громадах, "бажання виїжджати не було".

На запитання про забезпечення тих, хто залишився, продуктами харчування та гуманітарною допомогою, він відповів, що наразі до Курахового, Торецька, Часового Яру та Великої Новоселівки заїхати "майже неможливо", а мирні мешканці, які залишилися там, "прийняли для себе певне рішення вже завчасно".