Росія прагне набрати більше солдатів-контрактників, аби уникнути масової мобілізації, — Bloomberg

Росія планує розширити свої збройні сили до 1,5 мільйона осіб з 1,15 мільйона.

Росія готується залучити більше солдатів-контрактників, щоб принаймні на даний момент уникнути чергового масового призову, який може підірвати підтримку війни з боку російського населення, Bloomberg.

За словами трьох анонімних джерел, Кремль прагне уникнути повторення вересневої мобілізації 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян.

За словами керівника московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій і технологій", маючи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 тисяч.

У грудні міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія планує розширити свої збройні сили до 1,5 мільйона осіб з 1,15 мільйона зараз, з яких 650 000 брали участь у військових діях в Україні.

Вже у квітні міноборони РФ повідомило, що цього року зареєструвалося понад 100 000 новобранців, причому щодня добровольцями виступають 1700 осіб.

Для залучення нових людей до армії Росія використовує фінансові "заохочення". Зокрема, за даними віденської дослідницької групи Re:Russia, з початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і склали в середньому 470 тис. рублів (майже $5 тис.).

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути", — сказав агенству російський військовий експерт Павло Лузін.

Наразі російське командування частково покладається на те, щоб змусити деяких призовників підписати контракти. Планується, що цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на військову службу.

Закон дозволяє відправляти цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби, інформують джерела Bloomberg.