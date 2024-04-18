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ЦПД: інформація щодо наступу РФ на Сумську область є фейком

Наразі РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині. 

ЦПД: інформація щодо наступу РФ на Сумську область є фейком
Фото: ЦПД

Росіяни розповсюджують дезінформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"росіяни використовують українські сюжети про навчання прикордонників для поширення в українському інформпросторі дезінформації про підготовку Силами оборони України наступальних дій із Сумщини на курську область рф, що призведе до посилення бойових дій в Сумській області", — ідеться у повідомленні.  Також росіяни розповсюджують фейки про "підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область". У якості "доказів" вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників. "Це продовження з боку ворога кампанії "пропаганда страху" на прикордонні регіони України. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб змусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України", — додають у Центрі протидії дезінформації. У ЦПД підкреслюють, наразі у Росії не має достатніх резервів для наступу на Сумщині.  "Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", — наголошують у відомстві.

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