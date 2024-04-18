​Данія стала першою країною, яка власним коштом закупить українську зброю для ЗСУ

Данія стала першою країною, яка внесла донат у проекті "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" на закупівлю українського озброєння для ЗСУ. Йдеться про 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакета допомоги від Данії Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 мільярда данських крон.
Про це повідомили у Міністерстві з питань статегічних галузей промисловості України.
Проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" – це глобальна фандрейзингова кампанія, метою якої є збір $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.
"Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", – повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Він додав, що над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.
У міністерстві зазначають, що рішення про створення даного проекту є безпрецедентним - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.
Пов’язане воно із тим, що виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.
"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", – профільний міністр.
Тому, за словами Камишіна, оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні. Так народився проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom".
- Тим часоим Зеленський заявив, що в Україні збільшується частка власного виробництва зброї та озброєння. За словами президента, вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше.
- Також вчора стало відомо, що на фронт відправляють 2 тисячі одиниць РЕБ ближньої дії, створеного українськими розробниками. Йдеться про “РЕБ ближньої дії, зокрема “окопний”, точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники.
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