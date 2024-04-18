​Данія стала першою країною, яка власним коштом закупить українську зброю для ЗСУ

Данія надіслала перший донат у проекті "ZBROYARI: Manufacturing Freedom", ціль якого – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Данія стала першою країною, яка внесла донат у проекті "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" на закупівлю українського озброєння для ЗСУ. Йдеться про 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакета допомоги від Данії Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 мільярда данських крон.

Про це повідомили у Міністерстві з питань статегічних галузей промисловості України.

Проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" – це глобальна фандрейзингова кампанія, метою якої є збір $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

"Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", – повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він додав, що над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

У міністерстві зазначають, що рішення про створення даного проекту є безпрецедентним - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Пов’язане воно із тим, що виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", – профільний міністр.

Тому, за словами Камишіна, оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні. Так народився проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom".