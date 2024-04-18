Мінфін: У І кварталі доходи бюджету України збільшились на 62% порівняно з аналогічним періодом 2023 року

При цьому за перші три місяці 2024 року українське міністерство залучило 3,1 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

У І кварталі цього року доходи бюджету України збільшились на 62% у порівнянні до І кварталу 2023 року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на зустрічі фінансового блоку "Групи семи" на Весняних зборах МВФ та Світового банку.

“Економіка України адаптувалася до повномасштабної війни і продовжує втримувати фінансову стабільність. Уряд демонструє свою ефективність. У І кварталі доходи бюджету збільшились на 62% у порівнянні до І кварталу 2023 року. Це на 13% більше аніж планові показники. За перші три місяці 2024 року Мінфін залучив 3,1 млрд доларів США для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень”, — розповів Марченко.

Він підкреслив, що всі ці заходи мають обмежений ефекти, бо фінансові потреби України в умовах війни є значними, тож міжнародна підтримка продовжує бути життєво необхідною.

“Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже зараз. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання заморожених російських активів для потреб України. Ці кошти потрібні Україні для якнайскорішої перемоги”, — сказав очільник Мінфіну.

За підсумками зустрічі міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7 опублікували спільну заяву, у якій запевнили, що продовжать шукати механізми, аби РФ заплатила за завдану шкоду Україні. Також фінансові лідери продовжать працювати над усіма можливими шляхами використання російських суверенних активів для підтримки нашої держави.