З російської окупації врятували ще двох підлітків з Херсонщини, — Прокудін

З початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.

На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зараз діти у безпеці і отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Повернути українських дітей з окупації вдалося за підтримки благодійної організації “Save Ukraine”, обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Прокудін додав, що з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.

Вчора з тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути трьох дітей.