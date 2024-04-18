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З російської окупації врятували ще двох підлітків з Херсонщини, — Прокудін

З початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.

З російської окупації врятували ще двох підлітків з Херсонщини, — Прокудін
Фото: Save Ukraine

На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зараз діти у безпеці і отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. 

Повернути українських дітей з окупації вдалося за підтримки благодійної організації “Save Ukraine”, обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Прокудін додав, що з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.

Вчора з тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути трьох дітей.

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