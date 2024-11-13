Трамп призначить спецпредставника по Україні для переговорів щодо завершення війни, - Fox News

Президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України, який має очолити переговори про припинення війни з Росією.
Про це повідомляє Fox News із посиланням на свої джерела.
"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти мирного врегулювання", - зазначило одне з джерел.
Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Видання нагадало, що з 2017 до 2019 року обов'язки спеціального представника на українських переговорах на добровільних засадах виконував Курт Волкер.
Раніше Трамп також анонсував нові призначення до своєї команди.
Спецпредставник США по Україні
- В адміністрації Барака Обами питанням України займалася помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд. Після зміни президента США довго не могли визначитися з її наступником і в підсумку в липні 2017 року призначили колишнього посла США при НАТО Курта Волкера.
- У вересні 201 року Волкер подав у відставку - через день після оприлюднення скарги інформатора, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані під час спроб тиснути на Україну з метою розслідування проти Джо Байдена і його сина Хантера.
- Після цього повідомлялося, що його наступником може стати колишній співробітник ЦРУ Майкл Костів. Однак, у липні стало відомо, що Держдеп скасує посаду спецпредставника з питань України.