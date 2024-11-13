Трамп призначить спецпредставника по Україні для переговорів щодо завершення війни, - Fox News

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною.

Президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України, який має очолити переговори про припинення війни з Росією.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на свої джерела.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти мирного врегулювання", - зазначило одне з джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Видання нагадало, що з 2017 до 2019 року обов'язки спеціального представника на українських переговорах на добровільних засадах виконував Курт Волкер.

Раніше Трамп також анонсував нові призначення до своєї команди.

Спецпредставник США по Україні