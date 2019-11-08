Foreign Policy: Госдеп упразднит должность спецпредставителя по Украине

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет упразднена.

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Издание отмечает, что должность упразднят во много потому, что администрации сложно найти желающего связываться с ней - настолько угрожающим стало украинское направление.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Очевидно, что весь мир будет пристально следить за вами, а руководство Государственного департамента продемонстрировало нежелание защищать своих людей даже в базовых вещах", - сказал один из источников издания.

Полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента.

Напомним, Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы осведомителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

После этого сообщалось, что его преемником может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

В администрации предыдущего президента США Барака Обамы вопросы Украины курировала помощница госсекретаря Виктория Нуланд. После смены президента США долго не могли определиться с ее сменщиком и в итоге в июле 2017 года назначили Волкера.