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Посол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе

Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора.

Посол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе
Фото: US-Ukraine Business Council

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда".

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым.

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял ", - сказал Тейлор.

По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены в Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал посол.

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