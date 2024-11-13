Республіканці обрали лідера більшості в Сенаті

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті став сенатор Джон Тун з Південної Дакоти.

Про це повідомляє The Hill.

З 2019 року Тун обіймав посаду представника партії в Сенаті, займаючи другу позицію в керівництві Республіканської партії в Сенаті і фактично керував роботою після того, як у 2023 році лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

За інформацією The Hill Тун переміг сенатора Джона Корніна (республіканець від Техасу) 25 проти 24 голосів. При цьому кілька близьких до Дональда Трампа осіб, зокрема, Ілон Маск, Такер Карлсон та Роберт Ф. Кеннеді-молодший Туна не підтримували.

Сенатор Тун у минулому мав непрості стосунки з обраним президентом США. Зокрема, у 2020 році він переконував колег по партії протистояти спробам союзників Трампа заблокувати визнання переможцем виборів Джо Байдена, через що його критикував особисто Дональд Трамп.

Останніми місяцями Сенатор Тун, за інформацією The Hill, намагався налагодити суперечки з Трампом, відвідавши його будинок у Мар-а-Лаго в березні.

Сенатор Джон Тун підтримував Україну, зокрема у березні говорив, що “Америка не може самоусунутись зі світової арени” під час обговорення надання допомоги Україні.

Що передувало цьому