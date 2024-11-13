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Прокуратура вимагає заборонити Марін Ле Пен балотуватися на державні посади через справу про розтрату

Також їй загрожує тюремне ув'язнення. 

Прокуратура вимагає заборонити Марін Ле Пен балотуватися на державні посади через справу про розтрату
Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Прокуратура попросила визнати французьку політикиню Марін Лє Пен винною в розтраті. Їй загрожує тюремне ув'язнення та заборона балотуватися на державні посади, включаючи посаду президента Франції, протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє Politico.

Лє Пен, як і її партія “Національне об’єднання” та ще 24 особи, зокрема діючі та колишні французькі законодавці та депутати Європарламенту, звинувачуються в незаконному використанні коштів Європейського парламенту. Вони начебто використовували їх для оплати помічників парламенту за роботу в партійних справах, а не у справах ЄС з 2004 по 2016 рік. 

В свою чергу, Лє Пен та її співобвинувачені заперечують звинувачення.

Прокурори попросили, щоб Лє Пен отримала найсуворіший вирок з усіх, і дати їй п'ять років в'язниці, три з яких умовно. Також її просять оштрафувати на 300 тис. євро. 

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Прокурори також попросили негайно виконати вирок, навіть якщо Лє Пен оскаржить його. 

В свою чергу, Лє Пен вважає, що прокуатура просто хоче усунути її від політичного життя, і заявил, що “мільйони французів будуть позбавлені свого кандидата в президенти”, якщо їй заборонять це зробити.

Очікується, що суд оголосить дату винесення вироку до 27 листопада. Сам вирок очікується на початку наступного року.

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