Прокуратура вимагає заборонити Марін Ле Пен балотуватися на державні посади через справу про розтрату

Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.

Прокуратура попросила визнати французьку політикиню Марін Лє Пен винною в розтраті. Їй загрожує тюремне ув'язнення та заборона балотуватися на державні посади, включаючи посаду президента Франції, протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє Politico.

Лє Пен, як і її партія “Національне об’єднання” та ще 24 особи, зокрема діючі та колишні французькі законодавці та депутати Європарламенту, звинувачуються в незаконному використанні коштів Європейського парламенту. Вони начебто використовували їх для оплати помічників парламенту за роботу в партійних справах, а не у справах ЄС з 2004 по 2016 рік.

В свою чергу, Лє Пен та її співобвинувачені заперечують звинувачення.

Прокурори попросили, щоб Лє Пен отримала найсуворіший вирок з усіх, і дати їй п'ять років в'язниці, три з яких умовно. Також її просять оштрафувати на 300 тис. євро.

Прокурори також попросили негайно виконати вирок, навіть якщо Лє Пен оскаржить його.

В свою чергу, Лє Пен вважає, що прокуатура просто хоче усунути її від політичного життя, і заявил, що “мільйони французів будуть позбавлені свого кандидата в президенти”, якщо їй заборонять це зробити.

Очікується, що суд оголосить дату винесення вироку до 27 листопада. Сам вирок очікується на початку наступного року.