Зеленський: шоста система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Володимир Зеленський подякував за всю вагому військову підтримку з боку ФРН та її лідерство в об’єднанні зусиль партнерів для допомоги Україні.
Президент України та канцлер Німеччини обговорили продовження оборонної співпраці. Під час розмови Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.
Також увагу приділили й обсягам постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини.
Під час розмови лідери сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час.
Зокрема, погодилися, що формат "Рамштайн" повинен зберігатися. Важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.
Володимир Зеленський також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок оголосила про надання гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро.