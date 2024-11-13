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Зеленський: шоста система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця року

Президент Зеленський провів телефонну розмову із канлером ФРН Олафом Шольцом.

Зеленський: шоста система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця року
Фото: Олексій Резніков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський подякував за всю вагому військову підтримку з боку ФРН та її лідерство в об’єднанні зусиль партнерів для допомоги Україні.

Президент України та канцлер Німеччини обговорили продовження оборонної співпраці. Під час розмови Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. 

Також увагу приділили й обсягам постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини.

Під час розмови лідери сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час. 

Зокрема, погодилися, що формат "Рамштайн" повинен зберігатися. Важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.

Володимир Зеленський також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії  та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.

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