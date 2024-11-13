Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
ГоловнаСуспільствоЖиття

З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українців

Це люди віком від 18 до 89 років. 

З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українців
Фото: Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути ще п'ятьох людей з тимчасово окупованих територій. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Уповноважений зазначає, що найбільше занепокоєння викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів, які надають всю необхідну допомогу. 

Дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з відновленням документів, а жінці 55 років — з житлом.

"Завдяки оперативній роботі Офісу Омбудсмана та партнерів вдалося забезпечити безпечний виїзд для всіх членів групи. Проте це лише одна із багатьох історій. Наша мета — допомогти й іншим, хто цього потребує", — наголошує Омбудсман. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies