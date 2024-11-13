Жінка, яка здійснила наругу над могилами військових у Києві, не усвідомлює свої дії, - прокуратура

Її справу скерували до суду, розслідування завершено.

Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, відносно жінки, яка вчинила наругу над могилами військових у Києві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу.

Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними.

Наразі досудове розслідування завершено. Клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скеровано до суду для розгляду по суті.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.