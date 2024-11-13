Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
ГоловнаСуспільствоПодії

Жінка, яка здійснила наругу над могилами військових у Києві, не усвідомлює свої дії, - прокуратура

Її справу скерували до суду, розслідування завершено. 

Жінка, яка здійснила наругу над могилами військових у Києві, не усвідомлює свої дії, - прокуратура
Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві
Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, відносно жінки, яка вчинила наругу над могилами військових у Києві

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу.

Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними.

Наразі досудове розслідування завершено. Клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скеровано до суду для розгляду по суті.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.

  • 20 червня вночі 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
  • Правоохоронці повідомили, що якщо жінку визнають осудною, їй загрожує до семи років позбавлення волі. Перед цим вона має пройти судово-психіатричну експертизу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies