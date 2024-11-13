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​​Нацакадемія наук передала приватним забудовникам більше 100 га державної землі в Києві, - Держаудитслужба

Упродовж 20 років було укладено 44 інвестиційні договори, 20 із них - у період 2020-2023 років.

​​Нацакадемія наук передала приватним забудовникам більше 100 га державної землі в Києві, - Держаудитслужба
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

У ході перевірки Національної академії наук України виявили понад 100 га землі, які наукова установа передала забудовникам за інвестиційними угодами.

Про це повідомила Державна аудиторська служба

Академія є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

"Проте, як засвідчив аудит, земельні ділянки використовувалися не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами. Така діяльність Академії наук триває вже понад 20 років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років. Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість угод (34) передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є найбільш привабливою для забудовників.

Перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали обмін земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно - як квартири для наукових працівників. Але в подальшому цей відсоток скоротився. Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови.

Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас, у черзі на отримання службового житла - майже 650 осіб.

За даними Держаудитслужби, за 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАН України ще не отримала 7676,66 кв. м житла, або 152 квартири, в житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими даними, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. 

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