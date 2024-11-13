7 уроків, які український бізнес може дати Заходу: наш досвід на ринку Польщі

З початку повномасштабного вторгнення українські компанії показали, що можуть адаптуватися до нових умов і досягати результатів навіть на міжнародних ринках. Один із прикладів – це наша історія виходу на ринок Польщі з Ringostat. Незважаючи на всі складнощі, ми змогли закріпитися там, і це не просто збіг обставин.

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Якщо подивитися глибше, то є кілька речей, яким західні компанії могли б у нас повчитися. Секрет нашого успіху – це не тільки продукт і процеси. Головне – люди. Українці зараз як ніколи мотивовані, наполегливі й готові працювати більше, ніж будь-хто інший.

Це саме ті речі, що допомагають нам досягати результатів, навіть коли навколо глобальні виклики. І ці уроки варто враховувати, якщо ви плануєте виходити на нові ринки або просто хочете бути конкурентоспроможними в сучасному світі.

1. Українські фахівці – вмотивованіші, цілеспрямованіші, наполегливіші. Для нас питання життя та виживання стоїть набагато гостріше, ніж для більшості націй та країн світу. Це відображається і на стилі ведення бізнесу.

2. Українці – ефективніші/продуктивніші. Через велику кількість криз та проблем ми навчилися робити більше корисних речей за певний проміжок часу.

3. Високий рівень сервісу. Ми часто отримуємо відгуки, що ми більше цінуємо клієнта та готові робити для клієнтів більше, ніж поляки.

4. Наші спеціалісти більш схильні до важкої праці. Work-life balance зміщено до work більше, ніж у мешканців переважної частини європейських країн. Це, звісно, не дуже класно, але зараз ця риса нам допомагає.

5. Багатий сейлзовий досвід. Ми робили контрольні закупки в конкурентів і вони виявилися на порядок слабшими: починаючи від швидкості реакції на ліда, його кваліфікації та обробки і закінчуючи закриттям угоди.

6. Креативний маркетинг, який дозволяє нам генерити прийнятну кількість лідів та масштабуватись.

7. До того ж наші спеціалісти ще й більш чіткі та відповідальні – хоча, можливо, це вже особливість саме Netpeak Group, тут я ще до кінця не розібрався.

Українців на нових ринках ніхто не чекає, але за рахунок того, що українці живуть в умовах постійних криз та катастроф, у нас набагато більше цілеспрямованості, і це допомагає конкурувати з іншими гравцями на ринках. Українці точно і заслуговують, можуть і вміють вигравати будь-який європейський ринок. Не вистачає тільки грошей та деяких системних рішень з боку держави, але вірю, що і вони будуть.

Автор: Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group