Фінляндія запланувала на 2025 рік надання кредитів на суму до 50 млн євро

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали угоду щодо проєктів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
На 2025 рік у рамках угоди заплановане надання кредитів Фінляндією на суму до 50 млн євро.
Уточнюється, що грантова складова проєктів з відбудови становитиме не менше 35% загальної вартості. Це дозволить забезпечити пільгові умови фінансування.
В Мінфіні нагадали, що пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад 36 млн доларів грантового фінансування. Фінляндія є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни – близько 2,5 млрд євро (0,9% від ВВП).
Основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися Фінляндія, є енергетика, освіта, інфраструктура, цифрові технології та сільське господарство.