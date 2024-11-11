МВФ і Мінфін почали обговорення щодо шостого перегляду програми підтримки України

11 листопада керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Україну представляють на обговореннях міністр фінансів Сергій Марченко, його перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, заступники Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За інформацією Мінфіну, місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Якщо перегляд буде успішним, Україна отримає від МВФ новий транш у розмірі $1,1 млрд.