“Укргазвидобування” запустило нову свердловину

АТ “Укргазвидобування” запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. кубометрів газу на добу.

Про це йдеться у пресрелізі групи “Нафтогаз”.

“Завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ, маємо гарний результат. Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років. Дякую всій команді за цілеспрямованість і наполегливу працю. Впевнено йдемо до нашої мети – енергетичної незалежності держави”, – сказав очільник “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту.

Т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Сергій Лагно зазначив, що проєктна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини.