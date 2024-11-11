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“Укргазвидобування” запустило нову свердловину

Свердовина дає 110 тис. кубометрів газу на добу.

“Укргазвидобування” запустило нову свердловину
Фото: naftogaz.com

АТ “Укргазвидобування” запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. кубометрів газу на добу.

Про це йдеться у пресрелізі групи “Нафтогаз”.

“Завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ, маємо гарний результат. Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років. Дякую всій команді за цілеспрямованість і наполегливу працю. Впевнено йдемо до нашої мети – енергетичної незалежності держави”, – сказав очільник “Нафтогазу” Олексій Чернишов. 

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту. 

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Т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Сергій Лагно зазначив, що проєктна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини. 

  • Станом на середину жовтня з початку року компанії Групи Нафтогаз – АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» – видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу, що на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба компанії.
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