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Україна випробувала дрон-аналог "Мавіка" власного виробництва

Дрон випробували на одному із полігонів. 

Україна випробувала дрон-аналог "Мавіка" власного виробництва
Випробовування українського аналога "Мавіка"
Фото: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Військові випробували український дрон для розвідки та коригування вогню, який є аналогом китайського та найпоширенішого на фронті "Мавіка".

"Представники Збройних Сил України взяли участь у презентації та льотних випробуваннях «українського Мавіка»", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

Зазначається, що випробування провели на одному із полігонів за ініціативи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Майже десять українських компаній представили свої інноваційні рішення у сфері БпЛА. Головна мета – створити та запустити в серійне виробництво українські дрони-аналоги «Мавіка»", – зазначили у Генштабі. 

Також наголосили, що дрон має бути виробом військового призначення, стійким до систем радіоелектронної боротьби, з інтегрованими системами скидання та іншими функціями.

"Українські розробники добре знають, якими характеристиками та функціоналом має володіти дрон на полі бою, оскільки вони тісно співпрацюють із бойовими підрозділами операторів БпЛА", – додали у Генштабі. 

  • У жовтні дрони знищили та уразили понад 52 000 цілей противника. Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх оператори виконали понад 7000 місій.
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