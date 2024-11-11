Україна випробувала дрон-аналог "Мавіка" власного виробництва

Військові випробували український дрон для розвідки та коригування вогню, який є аналогом китайського та найпоширенішого на фронті "Мавіка".

"Представники Збройних Сил України взяли участь у презентації та льотних випробуваннях «українського Мавіка»", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що випробування провели на одному із полігонів за ініціативи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Майже десять українських компаній представили свої інноваційні рішення у сфері БпЛА. Головна мета – створити та запустити в серійне виробництво українські дрони-аналоги «Мавіка»", – зазначили у Генштабі.

Також наголосили, що дрон має бути виробом військового призначення, стійким до систем радіоелектронної боротьби, з інтегрованими системами скидання та іншими функціями.

"Українські розробники добре знають, якими характеристиками та функціоналом має володіти дрон на полі бою, оскільки вони тісно співпрацюють із бойовими підрозділами операторів БпЛА", – додали у Генштабі.