ВАКС стягнув 5 млн грн застави з ексзаступниці голови правління Приватбанку

Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Заставу внесла юридична особа. Ексзаступниця голови правління Приватбанку двічі не з’явилася в судові засідання.
«Так, суд визнав неповажними причини неявки обвинуваченої та, зважаючи на неналежну процесуальну поведінку, ухвалив збільшити до 51 млн грн розмір застави, визначений як запобіжний засіб», - додали у САП.
Крім того, ВАКС поклав на обвинувачену відповідні процесуальні обов’язки. Зокрема, вона має прибувати за кожною вимогою суду, не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими у справі та здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд та в’їзд.
Наступне засідання у справі призначили на 22 листопада.
- САП зазначила, що йдеться про справу розтрати коштів фінустанови. Ексголова правління Приватбанку, його перший заступник у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із Приватбанком компаній.
- Кошти перераховували кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон.
- Окрім цього, упереддень націоналізації банку указані особи розтратили ще понад 8,2 млрд грн – для цього незаконно списали зобов’язання компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank».
- Також зловмисники організували незаконну і документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.