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До туристичного саміту у Львові долучаться представники Всесвітньої туристичної організації ООН

Вони долучаться підтримки та відновлення української туристичної галузі.

До туристичного саміту у Львові долучаться представники Всесвітньої туристичної організації ООН
Директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism Бека Джакелі
Фото: Державне агентство розвитку туризму України

Представники Всесвітньої туристичної організації ООН (UN Tourism) візьмуть участь у ІІІ Національному туристичному саміті, який проходитиме у Львові 28 листопада.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.

Захід відвідають директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism Бека Джакелі та директор Європейського регіону UN Tourism Кордула Вольмутер.  

Планується, що представники міжнародної організації не тільки візьмуть участь у панельних дискусіях, а й проведуть робочу зустріч з керівниками профільних структурних підрозділів міських рад і обласних державних адміністрацій. Вони будуть  обговорювати інтеграцію України у європейський туристичний простір.

«У фокусі: кризовий менеджмент, пристосування до змін клімату, збалансоване економічне зростання, збереження культурної спадщини і навколишнього середовища та підтримка громад», - зазначили у ДАРТ.

Бека Джакелі, коментуючи свій візит до України, зазначив, метою партнерів є не тільки розробити конкретний план для задоволення потреб сектору, а й сприяти сталому та стійкому зростанню туризму в Україні та забезпеченню ефективного позиціонування нашої держави на світовій туристичній мапі після війни.

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