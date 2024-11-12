Федоров: українська компанія залучила $450 тисяч інвестицій на технологію для фронту

Йдеться про виробництво системи, що виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів.

Учасники кластеру Brave1 компанія Vidar Systems залучила інвестиції на суму $450 на технологію для фронту.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, акустична система Vidar Systems виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів. Кошти залучили від інвесторів і венчурного фонду із Чехії Presto Ventures.

«Вони планують витратити $450 000 на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах», - додав Федоров.