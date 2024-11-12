Федоров: українська компанія залучила $450 тисяч інвестицій на технологію для фронту

Учасники кластеру Brave1 компанія Vidar Systems залучила інвестиції на суму $450 на технологію для фронту.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
За його словами, акустична система Vidar Systems виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів. Кошти залучили від інвесторів і венчурного фонду із Чехії Presto Ventures.
«Вони планують витратити $450 000 на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах», - додав Федоров.
- Defense-tech кластер BRAVE1 запустили в Україні торік у квітні, щоб прискорити впровадження оборонних розробок.
- Мінцифри розробило проєкт спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Радою національної безпеки і оборони, а також міністерствами з питань стратегічних галузей промисловості та економіки.