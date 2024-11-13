Міноборони розподілило 285 квартир, придбаних для військових у 2020 - 2021 роках, - Рахункова палата

Квартири, на придбання яких було використано понад 340 млн грн, протягом тривалого часу не розподіляли між військовослужбовцями, які перебували на обліку.

Міністерство оборони оптимізувало розподіл житла між військовослужбовцями, здійснило інвентаризацію земель, які використовуються для будівництва, а також розподілило між військовими майже 300 квартир, які не мали власників.

Про це повідомила Рахункова палата за підсумками аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на будівництво або придбання житла для військовослужбовців за 2020 – 2021 роки.

Під час перевірки аудитори встановили, що Міноборони не забезпечувало ефективного управління майже 2,4 млрд грн бюджетних коштів. Зокрема, майже 47 % з них, а це понад 1,1 млрд грн, було витрачено на придбання комерційного житла та виплату компенсацій, а не на закінчення будівництва житлових будинків, що є більш економічно вигідним.

"У досліджуваний аудитом період, попри виділення на будівництво (реконструкцію) житла майже 350 млн грн, в експлуатацію не було введено жодного придатного до заселення будинку чи гуртожитку. Замість готового житла Міноборони отримало незавершені капітальні інвестиції, розмір яких на 01.01.2022 становив 1,1 млрд грн. Крім того, встановлено невідповідність в обліку незавершених капітальних інвестицій у сумі 65,1 млн грн. Це сталося через відсутність належної комунікації між структурними підрозділами, відповідальними за організацію житлового будівництва, його фінансування, облік та звітність", - наголосили в Рахунковій палаті.

Також зазначається, що неефективний контроль Міноборони за станом будівництва призвів до судових рішень не на його користь, неодноразового перегляду проєктно-кошторисної документації у бік її збільшення та навіть до руйнувань недобудованого житла.

Зокрема, 285 квартир, на придбання яких було використано понад 340 млн грн, протягом тривалого часу не розподіляли між військовослужбовцями, які перебували на квартирному обліку.

Рахункова палата надала 11 рекомендацій, які мали усунути ці та інші недоліки. Після цього Міноборони здійснило низку перевірок, а також поінформувало Рахункову палату про результати інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва: на 01.01.2024 у Міноборони обліковувалось 270 таких об’єктів житлового призначення загальною вартістю 849,6 млн грн.

Також, Міноборони поінформувало Рахункову палату про здійснений розподіл 285 квартир, придбаних у 2020 – 2021 роках у межах виконання інвестиційних угод.

"Загалом, за результатами наданої об’єктом контролю інформації, Рахункова палата дійшла висновків, що всі надані нею рекомендації виконані. Отже, контроль за їхнім виконанням завершено", - йдеться в повідомленні.