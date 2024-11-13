Ворог атакував безпілотником цивільне авто на Сумщині

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Наслідки російського удару по Сумщині

На Сумщині ворог атакував безпілотником цивільну автівку.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 листопада близько 11:30 ворог безпілотником атакував цивільне авто, яке рухалося по території Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранено 51-річного чоловіка, який перебував у авто.