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Ворог атакував безпілотником цивільне авто на Сумщині

Внаслідок ворожої атаки поранено мирного жителя.

Ворог атакував безпілотником цивільне авто на Сумщині
Наслідки російського удару по Сумщині
Фото: ДСНС Сумської області

На Сумщині ворог атакував безпілотником цивільну автівку.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 листопада близько 11:30 ворог безпілотником атакував цивільне авто, яке рухалося по території Миропільської громади Сумського району. 

Унаслідок атаки окупантів поранено 51-річного чоловіка, який перебував у авто.

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