Катували мирних жителів під час окупації Херсона: двом бойовикам РФ оголошено про підозру

Окупанти викрадали людей з їхніх домівок або прямо з вулиць і тримали їх у неволі, застосовуючи до них жорстокі тортури.

СБУ та Генпрокуратура оголосили про підозру двом бойовикам РФ, які під час окупації Херсона катували місцевих мешканців.

Про це інформує Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, обидва фігуранти вступили до лав російських військових на початку повномасштабної війни та служили у складі 109-го стрілецького полку Південного військового округу РФ.

Вони брали участь у захопленні населених пунктів на Херсонщині, зокрема в Бериславському районі, а також активно залучалися до репресій проти цивільного населення.

Зловмисники викрадали людей з їхніх домівок або прямо з вулиць і тримали їх у неволі, застосовуючи до них жорстокі тортури. Один із випадків, зафіксованих слідчими, стався у вересні 2022 року, коли підозрювані зупинили чоловіка в селищі Калинівське, побили його прикладами автоматів, а потім залишили стікати кров’ю на дорозі.

Наступного дня вони пограбували його оселю, після чого вивезли чоловіка до підвалу, де утримували понад місяць, катуючи його та вимагаючи співпраці з росією.

На підставі зібраних доказів, СБУ оголосила підозру бойовикам за кількома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ч. 2 ст. 111),

участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260),

порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).

Розслідування триває, СБУ разом із Державною прикордонною службою України проводить комплексні заходи з пошуку та покарання злочинців.