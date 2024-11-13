Катували мирних жителів під час окупації Херсона: двом бойовикам РФ оголошено про підозру

СБУ та Генпрокуратура оголосили про підозру двом бойовикам РФ, які під час окупації Херсона катували місцевих мешканців.
Про це інформує Служба безпеки України.
Згідно з матеріалами справи, обидва фігуранти вступили до лав російських військових на початку повномасштабної війни та служили у складі 109-го стрілецького полку Південного військового округу РФ.
Вони брали участь у захопленні населених пунктів на Херсонщині, зокрема в Бериславському районі, а також активно залучалися до репресій проти цивільного населення.
Зловмисники викрадали людей з їхніх домівок або прямо з вулиць і тримали їх у неволі, застосовуючи до них жорстокі тортури. Один із випадків, зафіксованих слідчими, стався у вересні 2022 року, коли підозрювані зупинили чоловіка в селищі Калинівське, побили його прикладами автоматів, а потім залишили стікати кров’ю на дорозі.
Наступного дня вони пограбували його оселю, після чого вивезли чоловіка до підвалу, де утримували понад місяць, катуючи його та вимагаючи співпраці з росією.
На підставі зібраних доказів, СБУ оголосила підозру бойовикам за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада (ч. 2 ст. 111),
- участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260),
- порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).
Розслідування триває, СБУ разом із Державною прикордонною службою України проводить комплексні заходи з пошуку та покарання злочинців.