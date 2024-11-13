Окупанти посилили репресії щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Школам на ТОТ рекомендували не брати на розважальні заходи дітей з "нелояльних сімей".

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях створюють списки нелояльних мешканців та посилюють проти них репресії. Зокрема, стосується дітей, які навчаються у школах та ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, освітнім закладам рекомендували не брати дітей з "нелояльних родин" на екскурсії чи інші розважальні заходи. Зокрема для тиску на них, аби дитина змушена була вступати до кремлівських рухів.

"Фактично росіяни роблять сегрегацію на ТОТ українців, аби вони почувались у себе вдома небажаними й або асимілювались, або виїжджали. Такі дії є продовженням політики геноциду й знищенням цілого покоління українців", — зазначають у спротиві.