У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупанти посилили репресії щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Школам на ТОТ рекомендували не брати на розважальні заходи дітей з "нелояльних сімей".

Окупанти посилили репресії щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях
Фото: Інтернет

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях створюють списки нелояльних мешканців та посилюють проти них репресії. Зокрема, стосується дітей, які навчаються у школах та ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, освітнім закладам рекомендували не брати дітей з "нелояльних родин" на екскурсії чи інші розважальні заходи. Зокрема для тиску на них, аби дитина змушена була вступати до кремлівських рухів.

"Фактично росіяни роблять сегрегацію на ТОТ українців, аби вони почувались у себе вдома небажаними й або асимілювались, або виїжджали. Такі дії є продовженням політики геноциду й знищенням цілого покоління українців", — зазначають у спротиві.

  • Україна змогла повернути з території Росії та тимчасово окупованих територій 1002 дитини. Водночас на тимчасово окупованій території України проживають півтора мільйона українських дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies