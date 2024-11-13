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​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві

Його дії кваліфіковані як хуліганство, правоохоронці вже повідомили йому про підозру.

​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві

Поліція  затримала 23-річного молодика, який вчора після відбою повітряної тривоги запустив салют у Святошинському районі Києва. Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство, правоохоронці вже повідомили йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Учора ввечері, одразу після відбою довготривалої повітряної тривоги, до поліції почали надходити звернення мешканців про те, що невідомий біля школи запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців, адже звуки салюту нагадували роботу ППО. 

Відео з салютом поширилось столичними телеграм-каналами та викликало обурення киян.

На місце події прибули оперативники територіального підрозділу та наряди патрульної поліції. Під час відпрацювання території правоохоронці затримали 23-річного мешканця Київщини, причетного до запуску феєрверка. Чоловік пояснив свої дії тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність.

Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу. Дізнавачі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. 

Тепер за вчинене зловмиснику загрожує до пʼяти років обмеження волі.

Поліція вкотре нагадує, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено.

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