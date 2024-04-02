​Киянин запустив салют аби привітати дружину з річницею. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі

Правоохоронці встановили особу порушника, який ввечері 30 березня запустив салют на столичному Печерську. Чоловікові загрожує обмеження волі строком до п'яти років.
Про це повідомили в Нацполіції.
Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео запуску салюту у Печерському районі столиці. Поліцейські відразу зареєстрували інформацію, а на місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу.
"Правоохоронці обстежили місце події, вилучили ряд речових доказів та у результаті розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. В розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків", - йдеться в повідомленні.
Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Поліція нагадує, що використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено.
- 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.
- У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
- 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.
- У ніч на 1 січня 2024 року зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах.