Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ГоловнаСуспільствоПодії

​Киянин запустив салют аби привітати дружину з річницею. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі

Використання піротехніки в період воєнного стану - заборонено.

​Киянин запустив салют аби привітати дружину з річницею. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі
Салют 30 березня на столичному Печерську
Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили особу порушника, який ввечері 30 березня запустив салют на столичному Печерську. Чоловікові загрожує обмеження волі строком до п'яти років.

Про це повідомили в Нацполіції.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео запуску салюту у Печерському районі столиці. Поліцейські відразу зареєстрували інформацію, а на місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу.

"Правоохоронці обстежили місце події, вилучили ряд речових доказів та у результаті розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. В розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків", - йдеться в повідомленні.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Поліція нагадує, що використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено.

  • 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.
  • У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
  • 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.
  • У ніч на 1 січня 2024 року зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies