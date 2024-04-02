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У Києві у перший день квітня було зафіксовано 3 температурних рекорди

Вчорашня температура повітря відповідала кінцю травня.

У Києві у перший день квітня було зафіксовано 3 температурних рекорди
Фото: ЦГО імені Бориса Срезневського

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 1 квітня у Києві зафіксувала три температурних рекорди.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 10,4°С. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4°С. 

Максимальна температура повітря досягла 24,6°С, що на 4,3°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 17,3°С, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму – на 10,4°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.

Нагадаємо, в останній день березня в Києві зафіксували два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

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