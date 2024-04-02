Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі затримали жінку, яка виготовляла "липові" довідки для чоловіків

Такі "документи" мали би дозволити безперешкодно перетнути державний кордон.

В Одесі затримали жінку, яка виготовляла "липові" довідки для чоловіків
Вартість послуги становила 11 тисяч доларів
Фото: ДПСУ

В Одесі затримали "бізнесвумен", яка підробляла для чоловіків призовного віку фіктивні довідки. "Документи" засвідчували інвалідність, і за їхньою допомогою чоловіки могли би виїхати за межі України.

Про це йдеться у повідомленнях Державної прикордонної служби України та Нацполіції.

"Злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька м. Одеси. Для ефективного функціонування «бізнесу» зловмисниця залучила свого знайомого. Саме він через власні зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та «легально» виїхати за кордон", – зазначили в ДПСУ.

За попередньою згодою з "клієнтами", перш ніж приступити до виготовлення липової довідки, ділки отримували аванс у 700 доларів США.

Затримали жінку, яка фальшувала документи для виїзду за кордон
Фото: ДПСУ
Затримали жінку, яка фальшувала документи для виїзду за кордон
ЖІнка виготовляла липові документи разом із спільником
Фото: ДПСУ
ЖІнка виготовляла липові документи разом із спільником

Правоохоронці затримали жінку щойно вона отримала від одного з "клієнтів" другий транш коштів у розмірі $5 800. За домовленістю, решту коштів їм мали заплатити вже на території Молдови.

Наразі зловмисницю затримали, їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies