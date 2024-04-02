В Одесі затримали "бізнесвумен", яка підробляла для чоловіків призовного віку фіктивні довідки. "Документи" засвідчували інвалідність, і за їхньою допомогою чоловіки могли би виїхати за межі України.

Про це йдеться у повідомленнях Державної прикордонної служби України та Нацполіції.

"Злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька м. Одеси. Для ефективного функціонування «бізнесу» зловмисниця залучила свого знайомого. Саме він через власні зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та «легально» виїхати за кордон", – зазначили в ДПСУ.

За попередньою згодою з "клієнтами", перш ніж приступити до виготовлення липової довідки, ділки отримували аванс у 700 доларів США.

Фото: ДПСУ Затримали жінку, яка фальшувала документи для виїзду за кордон

Фото: ДПСУ ЖІнка виготовляла липові документи разом із спільником

Правоохоронці затримали жінку щойно вона отримала від одного з "клієнтів" другий транш коштів у розмірі $5 800. За домовленістю, решту коштів їм мали заплатити вже на території Молдови.

Наразі зловмисницю затримали, їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.