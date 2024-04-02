В Одесі затримали "бізнесвумен", яка підробляла для чоловіків призовного віку фіктивні довідки. "Документи" засвідчували інвалідність, і за їхньою допомогою чоловіки могли би виїхати за межі України.
Про це йдеться у повідомленнях Державної прикордонної служби України та Нацполіції.
"Злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька м. Одеси. Для ефективного функціонування «бізнесу» зловмисниця залучила свого знайомого. Саме він через власні зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та «легально» виїхати за кордон", – зазначили в ДПСУ.
За попередньою згодою з "клієнтами", перш ніж приступити до виготовлення липової довідки, ділки отримували аванс у 700 доларів США.
Правоохоронці затримали жінку щойно вона отримала від одного з "клієнтів" другий транш коштів у розмірі $5 800. За домовленістю, решту коштів їм мали заплатити вже на території Молдови.
Наразі зловмисницю затримали, їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Досудове розслідування триває.
- Нещодавно на Одещині викрили торговця фальшивками довідками ВЛК. Також чоловік продавав фальшиві тимчасові посвідчення військовозобов’язаних.
- Також у Львівській області затримали ділка, що виготовляв фальшиві посвідчення військовозобов’язаних і перепустки. Вартість підробленої перепустки становила 200 доларів, а підробленого посвідчення військовозобов’язаного – 40 тисяч гривень.